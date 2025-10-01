Querosene de Aviação sobe 0,2% para distribuidoras, informa Petrobras

A Petrobras informou nesta quarta-feira, 1º de outubro, que o preço médio de venda de Querosene de Aviação (QAV) para as distribuidoras terá aumento de 0,2% a partir desta data, o que corresponde a uma alta de R$ 0,01/litro em relação ao preço do mês anterior. No acumulado do ano, a redução é de 3,7%, o que corresponde a um decréscimo de R$ 0,13/litro, comparando com o preço de dezembro de 2024.

"Cabe destacar que no acumulado desde dezembro de 2022, a Petrobras reduziu os seus preços de QAV em 32,0%, equivalente a um decréscimo de R$ 1,62/litro. Considerando a inflação no período, esta redução é de 39,9%", disse a empresa em nota.