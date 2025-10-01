Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PMI industrial dos EUA cai a 52 em setembro e confirma prévia, mostra S&P

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos Estados Unidos caiu de 53 em agosto para 52 em setembro, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 1º de outubro, pela S&P Global.

O resultado definitivo de setembro confirmou a estimativa preliminar e veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

Apesar da queda, a leitura acima de 50 indica que o setor manufatureiro dos EUA continuou em expansão no mês passado.

EUA

