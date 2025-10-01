PMI Industrial do Brasil cai a 46,5 pontos em setembro, pior deterioração em 29 meses

A indústria reportou que houve queda de novos pedidos tanto nacionais quanto internacionais. Com menos pedidos, também houve queda nos volumes de produção pelo quinto mês consecutivo. O cenário de enfraquecimento da demanda também levou os fabricantes a reduzirem os preços de venda em setembro, informa ainda a S&P.

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil caiu de 47,7 pontos em agosto para 46,5 pontos em setembro, informou nesta quarta-feira, 1º de outubro, a S&P Global. Foi a pior deterioração dos últimos 29 meses, de acordo com a instituição. Leituras inferiores a 50 pontos sugerem queda na atividade.

A avaliação dos participantes da pesquisa é que essa queda nos preços refletiu a dissipação das pressões sobre os custos, em meio à valorização do real perante o dólar.

"O terceiro trimestre de 2025 foi particularmente desafiador para os fabricantes brasileiros, com setembro trazendo retrações mais acentuadas nos pedidos às fábricas e na produção", destacou em nota a diretora associada de economia da S&P, Pollyana de Lima. "Embora as vendas internacionais tenham tido um desempenho um pouco melhor do que o total de novos negócios, isso não foi suficiente para compensar o declínio mais amplo", avalia ela.

Pollyana ressalta, contudo, que as empresas mantiveram o otimismo em relação ao ano que vem, o que contribuiu para uma criação positiva de empregos no mês de setembro.

"Em uma nota mais otimista, pelo menos do ponto de vista dos fabricantes, os custos de insumos caíram pela primeira vez em quase dois anos, o que permitiu às empresas reduzir os preços de venda em uma tentativa de estimular a demanda", acrescenta a diretora.