Opep revisa dados de produção anteriores, mas não sinaliza alteração em política de oferta

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) informou nesta quarta-feira, 1º de outubro, que a 62ª reunião do Comitê Ministerial Conjunto de Acompanhamento (JMMC, na sigla em inglês) se limitou a "revisar os dados de produção de petróleo bruto para os meses de julho e agosto de 2025" e a "notar a conformidade geral dos países da Opep e não Opep participantes da Declaração de Cooperação (DoC)".

O comunicado da instituição não fala em recomendação de alteração na produção de petróleo.

Na terça-feira, 30, a Opep negou informações sobre suposto plano de aumento na produção da commodity.

A próxima reunião ministerial da Opep, marcada para domingo, é a que deverá decidir oficialmente sobre eventuais mudanças na política de oferta.

Já o próximo encontro do JMMC, espécie de comitê técnico, está previsto para 30 de novembro de 2025.

Segundo a entidade, o comitê "reitera a importância crítica de alcançar plena conformidade e compensação" e reforçou que continuará a monitorar a adesão aos ajustes de produção definidos na 38ª Reunião Ministerial Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) de dezembro de 2024, além das reduções voluntárias adicionais anunciadas por alguns países em fevereiro deste ano.

