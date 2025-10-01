Motta confirma, no X, votação do projeto de isenção de IR na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou na rede social X que ocorrerá nesta quarta-feira, 1º, a votação do projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem tem renda mensal de até R$ 5 mil.

Em postagem nesta manhã, Motta enalteceu o projeto e disse que sempre foi prioridade na sua presidência. "Hoje é um dia muito importante, inclui o projeto de isenção de Imposto de Renda na pauta de votação. A matéria sempre foi uma prioridade da minha gestão", escreveu.