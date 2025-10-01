iFood retoma operações com drones em Sergipe para reforçar estratégia multimodal

De olho na estratégia multimodal, o iFood vai retomar a operação de entregas por drones em Sergipe, em parceria com a Speedbird Aero. A rota será ampliada após a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) conceder a primeira autorização permanente do País para voos seguros sobre áreas com circulação de pessoas. A rota foi iniciada em 2021 como projeto-piloto. Agora, a operação retorna com capacidade para até 280 pedidos por dia.

A retomada ocorrerá com uma nova aeronave, com mais capacidade. O limite transportado subiu de 3 quilos para 5 quilos. A rota parte do Shopping Center RioMar, em Aracaju, sobrevoa um trecho de menos de um minuto em área com circulação de pedestres e cruza o rio Sergipe para chegar a Barra dos Coqueiros, conectando restaurantes de um município a condomínios residenciais da cidade vizinha. Pelo ar, o percurso tem menos de quatro quilômetros, e a entrega chega ao consumidor em até 30 minutos. Por terra, o trajeto demoraria cerca de uma hora, já que ida e volta somam 36 quilômetros. O entregador é o responsável pela última milha, ou seja, o trecho que vai do pouso do drone até o consumidor. "O iFood é multimodal: combina bicicletas, motos, carros, barcos, robôs e agora também drones para conectar um ecossistema complexo de entregas com precisão", afirma o diretor de Logística do iFood, Rodolfo Klautau.