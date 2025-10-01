Fluxo cambial total em setembro até dia 26 é positivo em US$ 596 milhões, afirma BC

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 596 milhões, no acumulado do mês até o dia 26, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 1, pelo Banco Central (BC). Em agosto, houve saída líquida de US$ 2,308 bilhões. O canal financeiro registrou entrada líquida de US$ 1,170 bilhão. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 50,584 bilhões e vendas no total de US$ 49,414 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo do mês foi negativo em US$ 574 milhões, com importações de US$ 20,239 bilhões e exportações de US$ 19,665 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,373 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 4,801 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 12,490 bilhões em outras entradas. Acumulado O fluxo cambial está negativo em US$ 16,554 bilhões em 2025 até o dia 26 de setembro, segundo dados preliminares divulgados pelo BC. O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 52,037 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 35,483 bilhões no ano. O segmento financeiro tem compras de US$ 420,652 bilhões e vendas de US$ 472,689 bilhões no período.