Estoques de petróleo nos EUA sobem 1,792 milhões de barris, revela DoE

Os estoques de gasolina subiram 4,125 milhões de barris, a 220,694 milhões de barris, sem projeção de alteração.

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 1,792 milhões de barris, a 416,546 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam alta menor, de 300 mil barris.

Já os estoques de destilados avançaram 578 mil barris, a 123,577 milhões de barris. A previsão era de queda de 800 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 93,0% para 91,4%, enquanto a projeção era de queda menor, a 92,7%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 271 mil barris, a 23,467 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu para 13,505 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.