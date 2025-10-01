Departamento do Comércio dos EUA não divulga dados de investimentos em construção após shutdown

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos deixou de divulgar, nesta quarta-feira, 1º de outubro, os dados de investimentos em construção referentes a agosto ante julho. A suspensão do indicador ocorre após paralisação do governo norte-americano (shutdown, em inglês), após o Congresso não ter chegado a um acordo sobre o Orçamento na noite da terça-feira, 30.

O site do Escritório do Censo norte-americano, administrado pelo Departamento do Comércio, exibe aviso de que "devido à interrupção do financiamento federal, partes deste site não estão sendo atualizadas".