CNPE: blocos Calcita, Dolomita e Azurita podem gerar R$ 167 bi de receita durante vida útil

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta quarta-feira, 1º de outubro, resolução que autoriza a licitação dos blocos Calcita, Dolomita e Azurita, com inclusão no regime de partilha de produção. A expectativa de arrecadação é de R$ 719 milhões em bônus de assinatura e de R$ 167 bilhões para a União ao longo da vida útil desses projetos no pré-sal.

Na partilha de produção, a União participa, sem investir ou correr risco, das atividades de exploração e produção. Os novos blocos se juntam a outros 15 já com aval do CNPE. Ou seja, estão previstos até o momento 18 blocos no próximo ciclo da Oferta Permanente de Partilha, em 2026. O processo ainda depende da emissão dos pareceres ambientais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).