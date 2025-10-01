China suspende compra da maior mineradora do mundo; premiê da Austrália reage

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, pediu à China que importe minério de ferro australiano sem impedimentos, após relatos na mídia nesta quarta-feira, 1º, de que a China Mineral Resources Group, comprador estatal chinês da commodity, havia instruído siderúrgicas e comerciantes a suspender temporariamente as compras da gigante global de mineração BHP. A ação da China Mineral Resources Group contra a maior mineradora do mundo, sediada em Melbourne, agrava o impasse nas negociações contratuais, segundo relatos da mídia. Albanese disse estar "preocupado" com os relatos sobre a interrupção da exportação mais lucrativa da Austrália.

"Quero que o minério de ferro australiano possa ser exportado para a China sem impedimentos. Isso é importante. Isso contribui significativamente para a economia da China, mas também para a da Austrália", disse Albanese a repórteres. "Essas medidas são sempre decepcionantes. Mas esperemos, certamente, que sejam de curto prazo. Às vezes, quando as pessoas estão negociando preços, às vezes essas coisas acontecem. Mas quero ver isso resolvido rapidamente", acrescentou Albanese. A China Mineral Resources Group solicitou esta semana aos compradores nacionais que suspendessem as compras de qualquer carga marítima denominada em dólares da BHP, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Bloomberg, pedindo para não serem identificadas porque estavam discutindo deliberações privadas. Isso significa que novos acordos não podem ser assinados, inclusive para cargas que já saíram da Austrália, onde estão localizadas as minas da BHP.

A empresa chinesa, criada por Pequim para reforçar a influência do país no comércio global de minério de ferro, não respondeu imediatamente nesta quarta-feira a um pedido de comentário da Associated Press. A BHP disse à AP que a empresa não comenta sobre negociações comerciais. Austrália: relatos "preocupantes" O tesoureiro da Austrália, Jim Chalmers, disse que marcaria uma reunião com o presidente-executivo da BHP, Mike Henry, para discutir o comércio com a China.

"Vi esses relatos, são preocupantes. Em última análise, porém, eles tratam de acordos comerciais entre duas empresas e, portanto, em certo sentido, são uma questão para a empresa resolver", disse Chalmers a repórteres. "Este é um governo que defende os interesses da Austrália no cenário mundial, com nossos principais parceiros comerciais. Podem esperar que isso aconteça novamente. Trabalharemos nessas questões com calma e cuidado, defendendo os trabalhadores, as empresas e os investidores do nosso país", acrescentou Chalmers. A China suspendeu uma série de barreiras comerciais oficiais e não oficiais desde que o governo de Albanese foi eleito pela primeira vez em 2022, que custavam aos exportadores australianos até US$ 13 bilhões por ano. Mas o minério de ferro australiano havia sido poupado das barreiras comerciais anteriores devido à sua importância para as siderúrgicas chinesas.

Todas as minas de minério de ferro da Austrália estão no Estado da Austrália Ocidental. O premiê da Austrália Ocidental, Roger Cook, disse que a China estava se envolvendo em "jogos estratégicos" com a BHP para "obter o melhor preço possível". Cook disse ter sido informado pelo presidente de ativos de minério de ferro da BHP na Austrália Ocidental, Tim Day, que "as negociações estão difíceis". "Elas estão sujeitas a uma certa dose de jogo estratégico, por falta de uma descrição melhor. Mas estou confiante de que chegarão a um acordo", disse Cook a repórteres. Kaan Peker, analista de mineração e metais da empresa de serviços financeiros RBC Capital Markets, com sede em Sydney, disse que a China não poderia parar de comprar minério da BHP sem tomar "medidas drásticas para reduzir a produção de aço". As outras grandes mineradoras de minério de ferro do mundo - a brasileira Vale, a australiana Fortescue e a Rio Tinto, listada em duas bolsas, com sedes em Londres e Melbourne - estavam "todas produzindo o máximo que podiam", disse Peker. "Não é como se houvesse excesso de capacidade à espera", disse Peker. "Parece mais uma tática de negociação. Possivelmente uma tentativa de garantir preços mais baixos", acrescentou. (Com informações da Associated Press)