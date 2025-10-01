Chance do Fed cortar juros em outubro sobe de 86% para 99% após ADP nos EUA

A probabilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) realizar um corte de 25 pontos-base (pb) nos juros dos Estados Unidos em outubro ganhou força no mercado financeiro após a pesquisa ADP mostrar cortes de emprego no setor privado dos EUA em setembro, segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group.

Por volta das 9h30 (de Brasília), a chance de redução de 25 pb em outubro era de 99%, maior do que os 86% anteriores ao dado.