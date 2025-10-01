Bolsas de Nova York fecham em alta, de olho em dados de emprego, mesmo com shutdown

As bolsas de Nova York fecharam em alta no primeiro dia de paralisação das atividades do governo norte-americano, recuperando as perdas do começo da manhã. Os índices foram impulsionados pela divulgação dos dados de emprego, que aumentaram a probabilidade de que aconteça um novo corte de juros na próxima reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Em Wall Street, o Dow Jones fechou em alta de 0,09%, aos 46441,10 pontos. O S&P 500 subiu 0,34%, aos 6711,20 pontos, e renovou máxima histórica. O índice Nasdaq avançou 0,42%, em 22755,16 pontos.

Historicamente, os mercados têm lidado bem com as paralisações do governo norte-americano, conforme aponta o Deustche Bank, sendo capazes de "ignorar" o que estava acontecendo. Caso o shutdown não seja breve, pode vir a pesar na economia e nos consumidores, afetando não só a publicação de dados, mas também o nível de consumo, pondera o Stifel Economics. Apesar da paralisação, os investidores permaneceram positivos com os dados do ADP, que apontou o corte superior a 30 mil empregos do setor privado no mês de setembro. Com o resultado, as chances de uma nova diminuição na taxa de juros aumentaram, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group. Sem os resultados do Bureau Labor of Service (BLS), que devem ser adiados por causa do shutdown, a pesquisa da ADP ganha ainda mais peso.

Em mais um dia positivo para as farmacêuticas, a Pfizer aumentou os ganhos da véspera e registrou crescimento de 6,79%. A alta foi impulsionada por um acordo com o governo dos EUA de que a empresa iria baixar o preço dos medicamentos vendidos no Medicaid. A Moderna e Eli Lilly cresceram 6,85% e 8,18%, respectivamente, após as tarifas de Trump em medicamentos entraram em vigor. A mineradora Lithium Americas disparou em 23,29% após o governo dos EUA adquirir participação acionária de 5% na mineradora. Já a AES subiu 16,79% após o Financial Times divulgar que um acordo de compra da empresa de cerca de US$ 38 bilhões está sendo preparado pela BlackRock. Nike subiu 6,41% após resultados acima do esperado no primeiro trimestre. Já a Netflix caiu 2,34% após Elon Musk pedir apoio a um boicote da gigante do streaming em uma publicação no X.