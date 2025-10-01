Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa sobem com forte desempenho de farmacêuticas, mas de olho em paralisação nos EUA

Bolsas da Europa sobem com forte desempenho de farmacêuticas, mas de olho em paralisação nos EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 01/10/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta quarta-feira, impulsionadas por ações da indústria farmacêutica, enquanto investidores monitoram a paralisação do governo dos EUA e avaliam dados de inflação e atividade manufatureira da zona do euro.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,56%, a 561,33 pontos. Apenas o subíndice europeu do setor farmacêutico saltava 3%, um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar um acordo com a Pfizer para reduzir preços de medicamentos.

O governo dos EUA entrou em paralisação durante a madrugada, a primeira desde 2019, após republicanos e democratas não conseguirem fechar um acordo orçamentário em Washington para financiar a máquina federal. O chamado "shutdown" levará ao atraso da publicação do relatório de emprego dos EUA, o payroll, que estava programado para sexta-feira (03).

De volta à Europa, levantamento preliminar da Eurostat mostrou que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro acelerou para 2,2% em setembro, mas ficou um pouco abaixo do esperado. A meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE), que deixou seus juros básicos inalterados nas duas últimas reuniões de política monetária, é de 2%. Ainda no bloco europeu, o PMI industrial caiu para 49,8 em setembro, mas veio acima da leitura inicial.

Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,69%, a de Paris avançava 0,28%, a de Frankfurt ganhava 0,36% e a de Lisboa tinha alta de 0,27%. Já a de Milão oscilava em torno da estabilidade, enquanto a de Madri caía 0,18%.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar