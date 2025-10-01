Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, de olho em paralisação nos EUA e após pesquisa do BoJ

São Paulo, 01/10/2025 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, após o início da paralisação do governo federal dos EUA e um levantamento que apontou melhora do sentimento no setor manufatureiro do Japão.

O índice japonês Nikkei caiu 0,85% em Tóquio, a 44.550,85 pontos, pressionado por ações financeiras e da indústria pesada, após a pesquisa Tankan do Banco do Japão (BoJ) mostrar que o sentimento de grandes fabricantes do país teve um ligeiro avanço no terceiro trimestre em função do acordo tarifário fechado com os EUA. A pesquisa aumenta as chances de que o BoJ volte a elevar seu juro básico em breve para combater a inflação, que vem superando a meta oficial de 2% há algum tempo.

Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi subiu 0,91% em Seul, a 3.455,83 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,63% em Taiwan, a 25.982,912 pontos, com ajuda a gigante de semicondutores TSMC, que avançou 1,53% após a estrela da inteligência artificial Nvidia atingir recorde ontem e ultrapassar US$ 4,5 trilhões em valor de mercado.

Os mercados da China continental estão fechados devido ao feriado da "semana dourada", que se estenderá até o dia 8. Também foi feriado em Hong Kong hoje.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável, com baixa marginal de 0,04% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.845,70 pontos.