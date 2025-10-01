Banco Central da Índia mantém taxa básica de juros em 5,5% ao ano

Segundo o presidente do RBI, Sanjay Malhotra, o colegiado decidiu manter a postura neutra diante de um cenário de desenvolvimentos internos significativos e de um ambiente global em rápida mudança, fatores que alteraram a dinâmica entre crescimento e inflação no país.

O banco central da Índia (RBI) manteve a taxa básica de juros em 5,5% ao ano, em decisão unânime anunciada nesta quarta-feira, 1, pelo Comitê de Política Monetária da instituição.

Malhotra afirmou que a economia indiana "continua a demonstrar força", com inflação em trajetória de "moderação". O dirigente destacou ainda que a recente reforma do imposto sobre bens e serviços deve ter um "impacto moderador" sobre os preços, ao mesmo tempo em que impulsionará o consumo.

Apesar disso, Malhotra alertou que as perspectivas para a economia global permanecem incertas, em razão da falta de clareza em torno da política comercial internacional. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.