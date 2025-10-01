Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Agência de estatísticas dos EUA suspende divulgação de dados até fim do shutdown

Agência de estatísticas dos EUA suspende divulgação de dados até fim do shutdown

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Bureau of Economic Analysis (BEA, na sigla em inglês), agência de estatísticas dos EUA ligado ao Departamento do Comércio, informou que manterá suas operações suspensas "até que o Congresso aprove o financiamento para este ano fiscal". Segundo o BEA, isso inclui "suspensão de qualquer divulgação de dados econômicos que estava programada para ocorrer enquanto o governo federal estiver paralisado".

Em comunicado, o órgão afirma, neste caso, um novo cronograma de divulgação de dados será emitido "assim que possível".

Dentre os dados divulgados pelo BEA estão os de PIB, consumo e renda.

Nesta quarta-feira, não foram divulgados os dados previstos de investimentos em construção, que ficam sob responsabilidade do Census Bureau, também relacionado ao Departamento do Comércio.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar