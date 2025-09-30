Wolfspeed conclui processo de reestruturação financeira e deixa Chapter 11

A empresa acrescentou que está bem posicionada para capitalizar a crescente demanda em mercados finais, como inteligência artificial e veículos elétricos.

A Wolfspeed, empresa norte-americana de semicondutores, anunciou na noite da segunda-feira, 29, que reduziu sua dívida total em aproximadamente 70%, estendeu seus vencimentos para 2030 e diminuiu a despesa anual com juros em cerca de 60%, concluindo assim o processo de reestruturação financeira.

"A Wolfspeed saiu de seu processo de reestruturação acelerada, marcando o início de uma nova era, na qual estamos entrando com nova energia e um compromisso renovado com a mentalidade de crescimento e o espírito empreendedor que têm impulsionado a Wolfspeed desde sua criação", disse o CEO da empresa, Robert Feurle.

Em decisão relacionada à saída da Wolfspeed do Chapter 11 - instrumento judicial dos EUA destinado a evitar falências -, a companhia nomeou para seu conselho Anthony Abate - que sucederá Tom Werner como presidente -, Mike Bokan, Eric Musser, Hong Hou e, a depender de certas aprovações regulatórias, Aris Bolisay. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado