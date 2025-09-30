Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tesouro revisa PAF 2025, com alta no estoque da DPF para intervalo de R$ 8,5 tri a R$ 8,8 tri

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O Tesouro Nacional anunciou, nesta terça-feira, 30, uma revisão no Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2025. Os limites para o estoque da Dívida Pública Federal (DPF) foram elevados para o intervalo de R$ 8,50 trilhões a R$ 8,80 trilhões. Na versão original, eram de R$ 8,10 trilhões a R$ 8,50 trilhões.

"Os novos limites para o estoque do PAF 2025 possibilitam manter a estratégia adequada às condições de mercado, sem trazer pressão para a formação dos preços dos títulos no último quadrimestre, contribuindo, assim, para o bom funcionamento do mercado", diz o Tesouro, em nota.

Segundo o órgão, as revisões refletem maiores emissões, devido a um ambiente de "maior demanda por títulos públicos federais". O Tesouro diz que, a partir do início deste ano, viu uma janela de oportunidade para emissões, por causa da queda dos juros futuros nas partes intermediária e longa da curva.

Os outros parâmetros do PAF foram mantidos, sem revisão na composição da DPF. Os títulos atrelados à taxa Selic continuam compondo a maior parte da dívida, com 48% a 52%. Em seguida, aparecem os títulos vinculados a índices de preços (24% a 28%), os prefixados (19% a 23%) e, por fim, os papéis ligados ao câmbio (3% a 7%).

Segundo o Tesouro, as emissões de títulos no mercado doméstico têm apresentado maior diversificação por indicadores em 2025. Até setembro, as Letras Financeiras do Tesouro (LFT), atreladas à Selic, eram 39% das emissões, ante 65% em 2024. Os prefixados respondiam por cerca de 40% das emissões, e as Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B), atreladas ao IPCA, atingiram 21%.

"A composição das emissões recentes se aproxima do padrão histórico, com maior peso de títulos prefixados e indexados à inflação em relação a 2024, resultando em um perfil mais balanceado, semelhante ao observado em 2022 e 2023", diz o Tesouro.

A estrutura de vencimento também não sofreu revisões. O estoque vincendo nos próximos 12 meses permaneceu no intervalo entre 16% e 20% da DPF. O prazo médio da dívida continuou em 3,8 a 4,2 anos.

