TCU: processo sobre resultados fiscais no 3º bimestre de 2025 é retirado de pauta

A pauta da próxima sessão plenária do Tribunal de Contas da União (TCU) não contará com o processo que trata do acompanhamento dos resultados fiscais e das execuções orçamentária e financeira da União no 3º bimestre de 2025. O item foi retirado da pauta pela manhã, conforme registro da movimentação processual.

A relatoria é do ministro Benjamin Zymler. Procurado, o Tribunal informou que "a inclusão ou retirada de processos de pauta é prerrogativa do relator", não sendo necessário apresentar justificativa. Zymler também esteve na relatoria do processo de acompanhamento fiscal do 2º bimestre, votado na semana passada.