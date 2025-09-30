Taxas de juros recuam com dólar em meio a risco de paralisação nos EUA

Os juros futuros acompanham o viés de baixa do dólar, após a taxa de desemprego do Pnad Contínua dentro do esperado no mês passado e de o setor público consolidado ter mostrado déficit menor do que as estimativas em agosto. Os rendimentos dos Treasuries mais curtos recuam.

O dólar está fraco também no exterior diante do risco de paralisação do governo dos EUA. Aqui, o mercado monitora o alerta do Tribunal de Contas da União (TCU) ao governo Lula por ver perda de credibilidade fiscal com "práticas reiteradas" de gastos do governo fora da meta.