Taxa de desemprego fica em 5,6% no trimestre até agosto, revela IBGE

O resultado ficou igual a mediana das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, com um intervalo entre 5,4% e 6,0%.

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em agosto, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta terça-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,6%. No trimestre encerrado em julho, a taxa de desocupação estava em 5,6%.

O rendimento real habitual de todos os trabalhos atingiu R$ 3.488, estável no trimestre e com crescimento de 3,3% no ano.

A massa de rendimento real habitual somou R$ 352,6 bilhões no trimestre até agosto, alta de 1,4% no trimestre e 5,4% no ano.

A taxa de desocupação de 5,6% registrada no trimestre terminado em agosto repetiu o patamar do trimestre terminado em julho, mantendo-se assim no menor resultado em toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo IBGE.