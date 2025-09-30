PMI industrial da China sobe para 51,2 em setembro, de 50,5 em agosto

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da China subiu de 50,5 em agosto para 51,2 em setembro, segundo pesquisa da S&P Global em parceria com a RatingDog divulgada nesta terça-feira, 30. Foi o segundo mês consecutivo que o índice ultrapassou a marca dos 50 pontos, indicando uma expansão das atividades no setor manufatureiro do país.

Por outro lado, o PMI do setor de serviços registrou uma ligeira queda, de 53,0 em agosto para 52,9 em setembro. Apesar do recuo, o indicador mantém-se no território de crescimento, prolongando o período de expansão que começou em janeiro de 2023.