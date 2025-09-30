Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PMI dos Estados Unidos cai a 40,6 em setembro, aponta ISM de Chicago

PMI dos Estados Unidos cai a 40,6 em setembro, aponta ISM de Chicago

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) de Chicago recuou para 40,6 em setembro, ante 41,5 em agosto, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta terça-feira, 30.

O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador a 44,1 neste mês.

A leitura abaixo da barreira de 50 sinaliza contração da atividade econômica.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar