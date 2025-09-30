Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Opep desmente relatos na mídia sobre plano de aumento na produção em 500 mil bpd

Opep desmente relatos na mídia sobre plano de aumento na produção em 500 mil bpd

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) negou em comunicado reportagens publicadas pela mídia internacional, a partir de fontes, sobre suposto plano de membros do grupo para elevar a produção da commodity em 500 mil barris por dia (bpd). Segundo a Opep, tais informações são "totalmente imprecisas e enganosas".

A Opep se reúne na quarta-feira, 1º de outubro, para debater o futuro da produção de petróleo de seus membros e aliados.

De acordo com a entidade, as discussões sobre o assunto ainda não começaram. "Consequentemente, o Secretariado da Opep recomenda veementemente que os meios de comunicação sejam precisos e responsáveis em suas reportagens, a fim de evitar alimentar especulações desnecessárias no mercado de petróleo", afirma.

O petróleo não esboçou reação à notícia no período da tarde desta terça-feira, 30.

**Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar