Opep desmente relatos na mídia sobre plano de aumento na produção em 500 mil bpd

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) negou em comunicado reportagens publicadas pela mídia internacional, a partir de fontes, sobre suposto plano de membros do grupo para elevar a produção da commodity em 500 mil barris por dia (bpd). Segundo a Opep, tais informações são "totalmente imprecisas e enganosas".

A Opep se reúne na quarta-feira, 1º de outubro, para debater o futuro da produção de petróleo de seus membros e aliados.