Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nos EUA, presidente da Câmara diz estar 'cético' sobre possibilidade de evitar paralisação

Nos EUA, presidente da Câmara diz estar 'cético' sobre possibilidade de evitar paralisação

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, o republicano Mike Johnson, afirmou estar "cético" sobre a possibilidade de evitar a paralisação do governo americano, em entrevista a CNBC nesta terça-feira, 30. Em crítica ao Partido Democrata, ele disse que "não é normal" paralisar as atividades governamentais "por não conseguir o que se deseja".

"Haverá um atraso em um importante relatório de empregos do Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês) que deveria ser entregue em 3 de outubro", destacou, dentre as possíveis consequências de uma eventual paralisação.

Johnson disse ainda que o líder da minoria no Senado dos EUA, o democrata Chuck Schumer, não está "sendo honesto", e que a postura política dos democratas "é apenas política".

Se o impasse não for superado, a paralisação do governo Trump terá início nesta quarta-feira, dia 1º.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar