Inflação persistente nos EUA seria um cenário difícil para o Fed, afirma dirigente

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta terça-feira, 30, que o mercado de trabalho dos EUA está arrefecendo, mas continua firme. Para ele, a preocupação é se a inflação persistir: "isso seria um cenário difícil para o Fed", pontuou.

"O payroll [relatório de emprego dos EUA] está desacelerando, mas outros indicadores de emprego estão estáveis", disse Goolsbee em evento institucional sobre agricultura do Meio-Oeste, acrescentando que espera que tarifas sejam apenas um aumento de preço único e que sejam moderadas.