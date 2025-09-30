Fórum Econômico Mundial: condições econômicas globais devem enfraquecer no próximo ano

Em relatório divulgado nesta terça-feira, 30, o Fórum Econômico Mundial afirmou que as perspectivas de crescimento permanecem moderadas e os riscos inclinados para o lado negativo. No total, 72% dos economistas-chefes consultados esperam que as condições econômicas globais enfraqueçam no próximo ano.

A fragmentação geoeconômica está se acelerando, com as tensões comerciais no centro, aponta o Fórum. A forte depreciação do dólar concedeu às economias emergentes maior flexibilidade monetária, mas também amplificou o impacto doméstico das tarifas.