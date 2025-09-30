Feira da Gestante Fortaleza terá descontos de até 70% e itens por R$ 1,99

Evento começa nesta quarta-feira, 1º de outubro, e segue até domingo, 5, com 40 expositores de todo o País

A Feira da Gestante Fortaleza começa nesta quarta-feira, 1º de outubro, com descontos de até 70% e itens custando a partir de R$ 1,99. Neste ano, o evento ocorre no Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu.

"Queremos que todos possam vir, aproveitar a feira, ver o que tem de mais moderno no segmento materno-infantil, e saiam daqui com o máximo de produtos possíveis para completar o enxoval dos bebês. Essa é a última edição deste ano, e esperamos um público ainda maior por aqui", afirmou Eliane Maroni, gerente de marketing da feira.

Ao todo, cerca de 40 expositores de todo País levarão as principais tendências em produtos como roupas, móveis, acessórios e até carrinhos para gestantes e bebês. No perfil oficial da feira nas redes sociais, é possível concorrer a um vale compras de R$ 1.000.

Para isso, é preciso acessar @Feiradagestante.Fortaleza e seguir o passo a passo indicado no perfil. A entrada na feira é gratuita.

Serviço

Período: 1º a 5 de outubro

Local: Shopping RioMar Fortaleza

Horários: Quarta a Sexta: 14h às 22h | Sábado: 10h às 22h | Domingo: 14h às 20h

Entrada gratuita

