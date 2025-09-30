Déficit nominal do setor público soma R$ 91,516 bilhões em agosto, revela BC

O setor público consolidado teve déficit nominal de R$ 91,516 bilhões em agosto, após um rombo de R$ 175,576 bilhões em julho, informou o Banco Central nesta terça-feira, 30. Em agosto de 2024, o resultado nominal havia sido negativo em R$ 90,381 bilhões. O déficit nominal do setor público atingiu R$ 661,729 bilhões, ou 7,93% do Produto Interno Bruto (PIB), no acumulado do ano. Em 12 meses, soma R$ 969,627 bilhões, ou 7,81% do PIB.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública. O governo central teve déficit nominal de R$ 80,726 bilhões no mês passado. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 10,359 bilhões, enquanto as empresas estatais tiveram déficit nominal de R$ 431 milhões. Gatos com juros O setor público consolidado teve resultado negativo de R$ 74,261 bilhões com juros em agosto, após um rombo de R$ 109,009 bilhões em julho, informou o Banco Central.