Argentina: BC nega ter mudado regras para compra de dólar, após rumores de novas restrições

Em publicação no X, a autoridade monetária esclareceu que os argentinos podem continuar acessando o mercado oficial de câmbio por meio de bancos e entidades autorizadas. "Apenas bancos e casas de câmbio podem realizar transações em moeda estrangeira. A terceirização de operações não é permitida", ressaltou.

O Banco Central da Argentina (BCRA) negou ter alterado normas para compra de dólares por pessoas físicas nesta terça-feira, após uma onda de rumores nas redes sociais sobre supostas novas restrições.

Mais cedo, boatos se multiplicaram na internet após um usuário da conta digital Cocos reclamar de uma mensagem da plataforma que o impedia de comprar o dólar oficial e o redirecionava para o chamado dólar MEP.

Entre as múltiplas cotações em vigor na Argentina atualmente, o MEP é uma opção negociada no mercado financeiro, mas sobre a qual incidem limites para a pessoa física.

Em resposta, o CEO da Cocos, Ariel Sbdar, escreveu: "nos pediram para desligar". O comentário levou a uma série de especulações sobre a retomada do cepo cambial, como é conhecido o conjunto de controles à compra da moeda americana que, por anos, mantiveram as cotações em níveis artificiais. Na semana passada, o BCRA deu um passo atrás no desmonte do cepo ao restringir entidades de negociarem dólar oficial e dólar financeiro simultaneamente.