Taxas futuras sobem com tom conservador do BC, apesar de Caged mais fraco

Os juros futuros se descolaram do comportamento mais benigno do ambiente externo e da queda do dólar na segunda etapa do pregão desta segunda-feira, apagando o viés de baixa observado até o início da tarde. A reversão ocorreu por volta das 15h, logo após a divulgação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de agosto - que veio consideravelmente abaixo do esperado, mas não impediu que os DIs tocassem máximas intradia em toda a extensão da curva. No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 aumentou de 14,037% no ajuste de sexta-feira para 14,065%. O DI para janeiro de 2028 subiu a 13,385%, de 13,338% no ajuste. O DI para janeiro de 2029 avançou de 13,231% no ajuste antecedente para 13,290%. O DI para janeiro de 2031 marcou 13,485%, vindo de 13,432% no último ajuste.

Segundo agentes, embora seja difícil apontar um gatilho específico para a piora do mercado de renda fixa, uma vez que a moeda americana se manteve no terreno negativo, a mensagem conservadora reforçada em discursos de autoridades do Banco Central em meio a um ambiente de expectativas desancoradas pode ter feito mais preço sobre a curva na sessão de hoje. Ruídos de comunicação do governo também podem ter neutralizado o potencial alívio de uma frustração com o Caged: na semana passada, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, deu indicações de que o número de agosto seria fraco, o que pode ter provocado maior dispersão nas projeções, disse um participante do mercado à Broadcast. No mês passado, foram abertas 147.358 vagas com carteira assinada, ante 134.251 postos de trabalho criados em julho. A mediana do Projeções Broadcast previa 182 mil vagas para a leitura atual. Pouco antes da publicação do Caged, o diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, reforçou que a autoridade monetária segue desconfortável com o aquecimento do mercado de trabalho e com a desancoragem das expectativas inflacionárias em seu segundo compromisso público do dia, em evento do HSBC. O incômodo do Copom, segundo Guillen, ocorre muito mais em razão da inflação de serviços, que segue resiliente, por ter maior correlação com o hiato do produto. Mais cedo, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, repetiu que a desancoragem das estimativas de inflação do mercado "incomoda bastante".