Principais bolsas da Europa sobem, impulsionadas por ações de mineração e farmacêuticas

São Paulo, 29/09/2025 - As principais bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, impulsionadas por ações dos setores de mineração, farmacêutico e aéreo, enquanto investidores aguardam comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) para avaliar a trajetória dos juros básicos americanos.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha ganho de 0,38%, a 556,65 pontos.

Apenas o subíndice europeu de mineração avançava 1,2% no horário acima, após o ouro renovar máxima histórica mais cedo e o cobre também avançar.

Em Londres, os grupos farmacêuticos GSK e AstraZeneca subiam 2,3% e 0,80%, respectivamente. A GSK anunciou um novo CEO, Luke Miels, que sucederá Emma Walmsley, e a AstraZeneca disse que planeja listar ações diretamente em Nova York, mas manterá a listagem atual no mercado inglês e sua sede no Reino Unido.

Já em Frankfurt, a Lufthansa avançava 1,2%, depois de a companhia aérea alemã anunciar planos de cortar cerca de 4.000 empregos até 2030 diante do crescente uso de inteligência artificial (IA) e automação de tarefas.