Paralisação do governo dos EUA se aproxima enquanto líderes do Congresso vão à Casa Branca

Caso o Congresso não aprove e Trump não sancione até a noite de terça-feira a legislação de financiamento, escritórios federais em todo o país serão fechados temporariamente e funcionários não essenciais colocados em licença sem vencimento, aumentando a pressão sobre trabalhadores e sobre a economia dos EUA.

Líderes democratas e republicanos do Congresso norte-americano se reúnem nesta segunda-feira, 29, com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca em uma tentativa de última hora para evitar a paralisação do governo, mas ambos os lados seguem irredutíveis.

Antes da reunião, assessores da Casa Branca indicaram que o governo não pretende negociar. "O presidente quer manter o governo aberto, quer manter o governo financiado", disse a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, acrescentando que Trump estava "dando aos democratas uma última chance de serem razoáveis hoje".

Os republicanos insistem em manter os gastos nos níveis atuais e desafiam os democratas a rejeitar a proposta. Estes, por sua vez, resistem e tentam usar um dos poucos pontos de pressão para forçar a inclusão de uma medida que estenda benefícios de saúde.

Para o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, a reunião pode abrir espaço para avanços, mas está longe de ser suficiente. "O encontro é um primeiro passo, mas apenas um primeiro passo. Precisamos de uma negociação séria", afirmou no domingo à NBC. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado