Para Haddad, reformas estão criando ambiente que fará o PIB potencial crescer

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 29, que reformas recentes aprovadas pelo governo estão criando um ambiente que fará com que o Produto Interno Bruto (PIB) potencial do País cresça. Segundo Haddad, a opção da atual administração foi a de fazer um ajuste fiscal que, apesar de gradual, é consistente. O ministro destacou, por exemplo, que nos últimos três anos houve um grande esforço de recuperação da base fiscal do governo e que isso implicou em enfrentar interesses "particularistas".

"É muito desgastante, você sabe que enfrentar interesses particularistas no Brasil é muito mais difícil do que enfrentar interesses gerais", disse Haddad, ao participar de um painel do evento do Itaú BBA, em São Paulo, que foi mediado pelo economista-chefe do banco, Mario Mesquita.