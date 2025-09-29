Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Membro do BoJ diz que necessidade de elevação dos juros no Japão cresce 'mais do que nunca'

Autor Agência Estado
O membro do Conselho de Política do Banco do Japão (BoJ) Asahi Noguchi disse nesta segunda-feira, 29, que a necessidade de elevação dos juros está crescendo "mais do que nunca" e que o país está fazendo "progressos constantes" para alcançar a meta de inflação de 2%. Noguchi afirmou também que é preciso avaliar a inflação subjacente com o "máximo cuidado possível" e prestar atenção aos riscos de alta para a economia e para os preços. Fonte: Dow Jones Newswires.

