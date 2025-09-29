Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mediana das previsões para IPCA de 2025 na pesquisa Firmus do BC cai de 5,5% para 5%

Autor Agência Estado
A mediana das estimativas da pesquisa Firmus para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 recuou de 5,5% para 5,0%. Os resultados da mais recente Pesquisa Firmus, relativa ao terceiro trimestre de 2025, foram divulgados pelo BC nesta segunda-feira, 29. A autarquia ouviu 224 empresas não financeiras entre os dias 11 e 29 de agosto de 2025.

Já as medianas das expectativas para o IPCA de 2026 e 2027 permaneceram estáveis em 4,5% e 4,0%, respectivamente, em relação à pesquisa do segundo trimestre.

A mediana das expectativas para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 oscilou de 2,0% para 2,1%. Para 2026, cuja projeção foi coletada pela primeira vez nesta rodada, a mediana ficou em 1,9%.

A mediana das expectativas para dólar seis meses à frente recuou de R$ 5,80 para R$ 5,60.

Sentimento sobre a economia

A maioria (47,8%) das empresas não financeiras ouvidas pelo Banco Central veem sentimento "discretamente negativo" em relação à situação econômica atual, permanecendo em patamar negativo pela terceira rodada consecutiva.

Para a ampla maioria dos respondentes (71,4%), a oferta de crédito permaneceu inalterada em relação ao trimestre anterior.

O otimismo quanto ao desempenho relativo do setor de atuação da empresa manteve-se relativamente estável pelo segundo período consecutivo.

A proporção de empresas que prevê aumento acima de 4% nos custos de mão de obra teve pouca alteração, passando de 60,4% na pesquisa anterior para 59,8% na atual.

Já a parcela de empresas que projetam reajuste superior a 6% nos custos com insumos teve redução, de 22,5% no segundo trimestre para 17,9% no terceiro trimestre.

Houve uma pequena diminuição da parcela de empresas que planejam reajustes acima da inflação, de 37,4% na pesquisa do segundo trimestre para 32,6%.

Houve uma elevação nas expectativas para as margens de resultados nos doze meses à frente, com 28,6% das empresas não financeiras vendo margem de resultado "discretamente acima" e 4% "fortemente acima".

Política tarifária dos EUA

A política comercial encampada pelo presidente dos Estados Unidos afetou as atividades das empresas não financeiras, aponta a pesquisa Firmus.

A resposta da maioria da empresas participantes da pesquisa se dá no tópico do documento reservadas às perguntas especiais e cujo destaque foi para o questionamento sobre se a política comercial dos EUA havia afetado os negócios das empresas. A resposta foi sim, "sobretudo de forma indireta, via aumento da incerteza econômica". Mas uma parcela não desprezível apontou efeitos diretos, como aumento da concorrência com importados e redução na demanda externa.

"Em linha com os resultados da rodada anterior, a maioria dos participantes avalia que a política comercial dos EUA afetou suas atividades sobretudo de forma indireta, via aumento da incerteza econômica; contudo, uma parcela não desprezível apontou efeitos diretos, como aumento da concorrência com importados e redução na demanda externa", lê-se no documento.

A Firmus visa captar a percepção de empresas não financeiras sobre a situação de seus negócios e sobre as variáveis econômicas. Tem a mesma função da Pesquisa Focus, também do BC, no âmbito do mercado financeiro.

