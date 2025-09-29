Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta, com apoio de saúde, mineração e defesa

Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta, com apoio de saúde, mineração e defesa

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 29, com apoio dos setores de saúde, mineração e defesa. Investidores absorveram ainda a melhora na confiança do consumidor e comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) sobre os próximos passos da política monetária.

Na Bolsa de Londres, o FTSE 100 subiu 0,16%, aos 9.299,84 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,15%, a 23.775,17 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,13%, a 7.880,87 pontos. Já em Milão, o FTSE MIB caiu 0,22%, aos 42.554,40 pontos. O Ibex 35, em Madri, apontou perdas de 0,23%, aos 15.312,28 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 fechou em alta de 0,36%, aos 7.981,43 pontos. As cotações são preliminares.

Entre os destaques, as ações de defesa subiram depois que o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, disse que os esforços diplomáticos para acabar com a guerra da Ucrânia não estão proporcionando resultados significativos. As alemãs Hensoldt e Renk Group subiram 5,79% e 6,26%, respectivamente.

A GSK avançou 0,94% após anunciar um novo CEO que sucederá Emma Walmsley, e a AstraZeneca (+0,09%) disse que planeja listar ações diretamente em Nova York, mas manterá a listagem atual no mercado inglês.

O subíndice europeu de mineração do Stoxx 600 teve ganhos de 2,03%, na esteira dos novos ganhos recordes do ouro e da alta do cobre.

A economia da zona do euro está indo bem, aliviando os temores de um golpe sério devido à turbulência do comércio global, segundo o ING. Os dados desta segunda não prenunciam um grande aumento no crescimento econômico, mas os membros zona do euro devem pelo menos manter o ritmo no terceiro trimestre, acrescenta o banco holandês.

Paralelamente, o membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE) Philip Lane disse nesta segunda que a perspectiva de inflação é razoavelmente benigna para a UE. Já a presidente do Fed Cleveland, Beth Hammack, afirmou que acredita em uma política restritiva para conter a alta dos preços, já que "a inflação é uma preocupação maior no momento do que o mercado de trabalho".

*Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar