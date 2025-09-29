Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lufthansa planeja cortar 4.000 empregos até 2030 com avanço da IA

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Deutsche Lufthansa anunciou que planeja cortar cerca de 4.000 empregos até 2030, principalmente na Alemanha, à medida que a companhia aérea avança no uso de inteligência artificial (IA) e na automação de tarefas.

O grupo aéreo informou nesta segunda-feira que está revisando atividades que deixarão de ser necessárias diante do crescente uso de IA.

A iniciativa ocorre num momento em que o grupo busca aproximar suas companhias aéreas - Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways - para aumentar a eficiência.

A Lufthansa, que emprega cerca de 102 mil pessoas em todo o mundo, disse que os cortes afetarão principalmente funções administrativas e deverão resultar em um aumento anual no EBIT de 300 milhões de euros. A empresa estima custos de reestruturação não recorrentes de cerca de 400 milhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

empregos

