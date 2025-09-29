Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juros têm viés de baixa em sintonia com curva de Treasuries

Autor Agência Estado
O viés é de baixa nos juros futuros na manhã desta segunda-feira, 29, acompanhando a curva de Treasuries. Além disso, o mercado olha revisões de analistas para baixo do IPCA após a adoção da bandeira vermelha patamar 1 para outubro, de patamar 2 em setembro pela Aneel. E o Boletim Focus traz que a inflação suavizada nos próximos 12 meses passou de 4,36% para 4,28%.

Há ainda expectativa de conversa esta semana entre o presidente Lula e o presidente dos EUA, Donald Trump. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse há pouco estar otimista de que esse encontro destrave as negociações para reduzir o tarifaço contra parte os produtos brasileiros.

Às 9h29, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14%, de 14,037% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 recuava para 13,195%, de 13,231%, o para janeiro de 2031 caía para 13,420%, de 13,432% no ajuste de sexta-feira.

