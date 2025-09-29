Inflação é preocupação maior no momento do que o mercado de trabalho, diz dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Beth Hammack, afirmou nesta segunda-feira, 29, que acredita em uma política restritiva para conter a alta dos preços, já que "a inflação é uma preocupação maior no momento do que o mercado de trabalho". Em evento institucional, juntamente com o Banco Central Europeu (BCE), a dirigente alertou que a inflação nos Estados Unidos está acima da meta e caminhando para a "direção errada". Hammack espera que a inflação atinja a meta de 2% somente em 2027.

"Parte dos serviços na inflação permaneceu elevada, e isso é preocupante. Tarifas também são uma grande parte da história", disse ela, adicionando que a transferência das tarifas para os consumidores foi menor do que o esperado até agora, mas que isso deve aumentar.