IGP-M sobe sobe 0,42% em setembro, após alta de 0,36% em agosto, afirma FGV

O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) subiu 0,42% em setembro, após alta de 0,36% em agosto, informou nesta segunda-feira, 29. a Fundação Getulio Vargas (FGV). A elevação foi acima da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, de alta de 0,32%, com piso de 0,20% e teto de 0,47%.

Com o resultado, o indicador acumula agora queda de 0,94% no ano e alta de 2,82% nos últimos 12 meses.