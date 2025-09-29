Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ibovespa atinge nova marca histórica por perspectiva de cortes de juro nos EUA

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O Ibovespa abriu o pregão desta segunda-feira, 29, em alta, em sintonia com a valorização no exterior. Investidores esperam dados do mercado de trabalho do Brasil e dos Estados Unidos que saem esta semana para recalibrar apostas para a política monetária dos dois países. Os juros futuros e o dólar cedem, o que favorece também o Índice Bovespa, mas com desempenho potencialmente limitado pela queda nos preços do minério de ferro e do petróleo.

Se o principal indicador da B3 seguir em alta, tende a fechar com o melhor mês de setembro em anos, em meio a recentes recordes de pontuação. Até agora, sobe quase 4% neste penúltimo dia de setembro. Há instantes, renovou máxima inédita a 147.558,22 pontos, com alta de 1,45%, desbancando a melhor marca vista recentemente ao longo da sessão do último dia 23, a 147.178,47 pontos (alta: 1,43%).

Há expectativas principalmente para o payroll (relatório de emprego dos Estados Unidos), que pode reforçar apostas de mais dois cortes nos juros norte-americanos neste ano nos EUA, após o PCE de agosto dentro do esperado, informado na sexta-feira.

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) veio em linha com as expectativas, alimentando apostas em cortes nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

"O Ibovespa sobe mesmo com a queda das commodities", pontua Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença, ao se referir ao recuo de mais de 2% do petróleo e de 1,57% do minério.

"O clima de euforia continua, com o ingresso de investimento estrangeiro numa crescente, por perspectivas de cortes nos EUA, mas o volume diário aqui tem sido baixo, devagar", diz, indicando que isso deve, entre outros fatores, ao quadro de incerteza com relação a quando a Selic começará registrar queda.

Aqui, as atenções ficam no Caged de agosto, para o qual se espera avanço na geração de vagas de emprego formal a 182 mil após a criação de quase 130 mil postos. Se o resultado for confirmado, tende a corroborar a ideia de mercado de trabalho aquecido, o que pode dificultar estimativas de início de queda da Selic ainda em 2025 pelos agentes financeiros.

No Focus desta segunda-feira, a projeção para o juro básico ao final deste ano seguiu em 15%, recuando somente em 2025, cuja estimativa continuou em 12,25% ao ano.

Quanto às expectativas para a inflação, a projeção para IPCA de 2025 foi de 4,83% para 4,81%, acima do teto da meta; para 2026 passou de 4,29% para 4,28%. Não houve alteração nas estimativas para IPCA 2027 (3,90%) e 2028 (3,70%).

Ainda, os investidores repercutem a mudança na bandeira tarifária de energia, de vermelha nível 2 para 1, o que tende a reduzir pressão sobre as contas luz. A Quantitas revisou a estimativa do IPCA de outubro de 0,29% para 0,22%. A projeção para 2025 permaneceu em 4,8%, com 70% de probabilidade de bandeira amarela em dezembro

Em contrapartida, a aceleração do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) em setembro, é ponto de atenção. O IGP-M subiu 0,42% em setembro, após alta de 0,36% em agosto. O resultado ficou acima da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, de 0,32%, com piso de 0,20% e teto de 0,47%.

Ainda ficam no foco eventos com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen.

Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,10%, aos 145.446,66 pontos, acumulando ganhos de 2,85% no mês, após elevação de 6,25 em agosto deste ano e depois de perdas de 3,08% em setembro de 2024.

Às 10h32 desta segunda-feira, o Ibovespa tinha alta de 1,08%, aos 147.012,34 pontos, ante elevação de 1,45%, na máxima a 147.558,22 pontos, em nível histórico, desbancando a última marca inédita apurada no dia 23 (147.178,47 pontos). De 84 papéis da carteira, oito caíam, com a maior queda em 2,42% (Braskem PN) seguida de Petrobras PN (-0,74%).

