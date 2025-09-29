Haddad diz não ver motivo para preocupação em relação a cumprimento de metas fiscais do governo

Ele também negou que haverá qualquer tentativa de mudança de meta do resultado primário para o ano que vem e que todos os ministérios da equipe econômica estão "alinhados" em relação ao cumprimento do alvo, que em 2026 é de um superávit primário de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 29, que não vê motivo para preocupação em relação ao cumprimento das metas fiscais do governo. Segundo Haddad, mais importante do que o cumprimento da meta em si, é preciso focar no "resultado econômico" do esforço fiscal do governo. As declarações foram feitas durante participação de Haddad em evento do Itaú BBA, em São Paulo.

Ao comentar sobre a necessidade de equilíbrio fiscal, Haddad também disse que é importante lembrar que o próprio crescimento do PIB contribui para a melhora do ambiente fiscal. "Eu já disse e repito: não acredito que o Brasil consiga estruturar as contas públicas sem olhar também para a questão do crescimento. Isso se confunde com leniência com a inflação", afirmou o ministro.

Haddad também lembrou que novos gastos, que não existiam antes, ganharam "peso" no Orçamento, como as emendas parlamentares e os precatórios.

"Até pouco tempo atrás, as emendas eram coisa de R$ 5 bilhões. Hoje estão em R$ 53 bilhões. Alguém lembrou que precisava de uma fonte de financiamento para honrar essas emendas?", questionou o ministro.

Apesar dessas questões, o ministro da Fazenda defendeu que, na média dos últimos dez anos, o gasto público estava em 19,5% do PIB e que hoje está abaixo de 19%, e que isso acontece sem que houvesse cortes em áreas essenciais, como a educação.