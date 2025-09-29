Galípolo sobre juros: é importante BC não 'se emocionar' com dado isolado

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 29, que o BC não pode "se emocionar" com um dado isolado para definir os próximos passos da política monetária. "Sempre, nesse começo de inflexão de economia, vão chegar dados mistos, e por isso que é importante que o Banco Central siga sem se emocionar, sem querer reagir imediatamente a partir de um dado isolado", comentou Galípolo durante participação de evento no Itaú BBA, em São Paulo.

Ao comentar sobre o cenário econômico, Galípolo reforçou que ainda vê a inflação de serviços rodando em um nível bastante alto e incompatível com a meta de 3%. Ele também destacou que o mercado de trabalho está resiliente e no nível mais "exuberante" da história do País.