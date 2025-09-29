Galípolo: Brasil tem reservas robustas para assegurar o bom funcionamento do mercado de câmbio

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 29, que o Brasil tem reservas internacionais robustas para assegurar o bom funcionamento do mercado de câmbio. Durante participação no Macro Vision, evento do Itaú BBA, Galípolo voltou a ressaltar que o BC só atua no mercado de câmbio em caso de disfuncionalidade, e que as reservas não são atualmente uma preocupação.

Segundo Galípolo, o BC não persegue uma taxa de câmbio. Ele classificou o regime de câmbio flutuante como uma das maiores proteções da economia brasileira.