Estoque total de crédito sobe 0,5% em agosto ante julho, a R$ 6,757 trilhões, mostra BC

O saldo das operações de crédito do sistema financeiro aumentou 0,5% entre julho e agosto, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 29. O estoque atingiu R$ 6,757 trilhões, uma alta de 10,1% no acumulado de 12 meses. O saldo para pessoas físicas avançou 0,7% em agosto e 11,0% em 12 meses. Para empresas, aumentou 0,2% no mês, com alta de 8,7% em 12 meses.

O estoque de crédito livre aumentou 0,3% em agosto. O do crédito direcionado, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e poupança, subiu 0,8% na mesma comparação. Entre os recursos livres, os saldos para pessoas físicas avançaram 0,6%. Para pessoas jurídicas, recuaram 0,1%. O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 54,5% em julho para 54,4% em agosto. Habitação e veículos

De acordo com o BC, o estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 0,9% em agosto, na comparação com julho. O saldo atingiu R$ 1,255 trilhão, uma alta de 11,7% em 12 meses. O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física cresceu 0,9% em agosto, para R$ 374,630 bilhões. No acumulado de 12 meses, avançou 14,4%. Setores

O saldo de crédito para as empresas do setor agropecuário cresceu 0,5% em agosto, na comparação com julho, para R$ 54,561 bilhões, informou o Banco Central. Em 12 meses, teve alta de 3,7%. O saldo para a indústria aumentou 0,8%, para R$ 963,818 bilhões, e teve alta de 8,8% em 12 meses. O montante destinado ao setor de serviços cresceu 0,9%, para R$ 1,558 trilhão. No acumulado de 12 meses, avançou 9,4%.

O saldo do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados ("outros") aumentou 0,2%, para R$ 6,304 bilhões. Em 12 meses, avançou 42,6%. BNDES O saldo de financiamentos do BNDES para empresas aumentou 0,3% em agosto, na comparação com julho, informou o Banco Central. O estoque atingiu R$ 450,038 bilhões, uma alta de 7,5% em 12 meses.