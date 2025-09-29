Empresa francesa quer finalizar projeto em Icó neste ano

Complexo solar fotovoltaico da Qair Brasil, em Icó, no Ceará / Crédito: Paulo Magalhães/Divulgação

A Qair Brasil, subsidiária da multinacional francesa Qair Group, avança nas obras do seu Complexo Bom Jardim, no município de Icó (Região Centro-Sul). A primeira fase, de instalação de 240 megawatts (MW) de capacidade, deve ser concluída ainda em 2025. O investimento total é de aproximadamente R$ 700 milhões.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A previsão foi dada pelo diretor da empresa, Gustavo Silva. Segundo ele, a primeira fase foi iniciada em 2024 e deve ficar pronta neste ano. O projeto diz respeito à geração de energia por meio de solar fotovoltaica. A primeira etapa tem 240 MW devendo entrar em operação comercial, enquanto a segunda fase deverá ter mais de 200 MW. O empreendimento conta com previsão de atuação de 800 trabalhadores no pico da obra. Após a conclusão, ele se juntará aos complexos híbridos (misturando geração eólica e solar fotovoltaica) de Serra do Mato e Serrote, no Ceará, e de Afonso Bezerra, no Rio Grande do Norte.

O projeto Serra do Mato fica localizado em Trairi. Possui 29 aerogeradores, com capacidade total de 121,8 MW de geração. Já a fase solar fotovoltaica tem capacidade de 101 MW. Também localizado em Trairi, o projeto Serrote conta com 49 aerogeradores, com capacidade instalada de 105,8 MW.

Na segunda etapa foram incluídos mais 29 aerogeradores, com capacidade de geração de 121,8 MW. Já a parte solar fotovoltaica conta com capacidade de 101 MW. Com a soma de todos os projetos, a Qair Brasil terá aproximadamente 1 GW de ativos em operação comercial. Segundo a empresa de energia, já foram aportados R$ 5 bilhões em investimentos no Nordeste. Projetos de energia e hidrogênio e a geopolítica internacional Questionado sobre a velocidade da implementação de projetos e a confirmação dos investimentos em hidrogênio verde no Brasil, em especial no Ceará, Gustavo falou sobre a restrição orçamentária que alguns países implementaram recentemente.