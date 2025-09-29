Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dados do Caged mostram desaceleração no mercado de trabalho, diz secretário do Tesouro Nacional

Agência Estado
Agência Estado
Notícia

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse, nesta segunda-feira (29), que os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram uma desaceleração no mercado de trabalho. Ele conversou com jornalistas no Ministério da Fazenda depois da divulgação do Resultado Fiscal do Governo Central.

"Na arrecadação, isso reflete a desaceleração da economia. Hoje saíram dados do Caged que mostram fortemente uma desaceleração também no mercado de trabalho", afirmou.

O Brasil abriu 147,3 mil vagas formais de emprego em agosto, mas foi o pior resultado para o mês em toda a série histórica.

Meta fiscal

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou também que a Advocacia-Geral da União (AGU) analisa juridicamente a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o cumprimento da meta fiscal. Na semana passada, a Corte decidiu que a adoção do limite inferior do intervalo de tolerância para o resultado primário anual, em substituição ao centro da meta, é incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

"A AGU está liderando esse processo de análise, em conjunto com a PGFN, está conduzindo um processo de recurso ao TCU", disse ele a jornalistas.

Questionado sobre se o governo pretende adotar alguma medida prudencial até fim de 2025 e já de olho em 2026, caso a Corte de Contas mantenha a decisão de que é preciso seguir o centro da meta, ele afirmou que estão sendo garantidas medidas para que não haja uma surpresa futuramente. "Esse cuidado está sendo tomado pela AGU para não trazer surpresa nem para o governo nem para os gestores". O secretário não entrou em detalhes sobre as medidas, afirmando que isso compete à AGU.

"É um processo natural ter um recurso. Tem espaço ainda para um diálogo e para uma solução, mas neste momento precisamos deixar a AGU fazer o seu trabalho e vamos aguardar", finalizou.

