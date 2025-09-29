Dados do Caged mostram desaceleração no mercado de trabalho, diz secretário do Tesouro Nacional

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse, nesta segunda-feira (29), que os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram uma desaceleração no mercado de trabalho. Ele conversou com jornalistas no Ministério da Fazenda depois da divulgação do Resultado Fiscal do Governo Central. "Na arrecadação, isso reflete a desaceleração da economia. Hoje saíram dados do Caged que mostram fortemente uma desaceleração também no mercado de trabalho", afirmou.

O Brasil abriu 147,3 mil vagas formais de emprego em agosto, mas foi o pior resultado para o mês em toda a série histórica. Meta fiscal O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou também que a Advocacia-Geral da União (AGU) analisa juridicamente a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o cumprimento da meta fiscal. Na semana passada, a Corte decidiu que a adoção do limite inferior do intervalo de tolerância para o resultado primário anual, em substituição ao centro da meta, é incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).