Correção: Ouro fecha em alta e renova recorde com temores de paralisação do governo dos EUA

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta segunda-feira, 29, renovando recorde de fechamento, impulsionado pela fraqueza do dólar no exterior e temores de uma paralisação (shutdown, em inglês) do governo dos EUA.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 1,21%, a US$ 3.855,20 por onça-troy, após tocar US 3.862,20 nas máximas.

A ameaça de uma paralisação do governo norte-americano ajudou a impulsionar os ganhos do metal dourado pela terceira sessão consecutiva. O presidente dos EUA, Donald Trump, planeja uma reunião bipartidária com os principais líderes do Congresso para evitar um shutdown até a noite da terça-feira.

Além disso, investidores se mantêm atentos antes do principal relatório de empregos dos EUA, o payroll, que devem ser publicado na sexta-feira, caso o shutdown seja evitado. Se o Congresso não aprovar o financiamento, o escritório do Departamento do Trabalho responsável pelo relatório já alertou que o payroll e outros dados podem não ser divulgados.

Analista da Forex.com, Fawad Razaqzada classificou esta semana como "crucial" para o desempenho do ouro. Segundo ele, se os dados reduzirem a probabilidade de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro, o dólar pode ganhar terreno mais firme, potencialmente desacelerando os ganhos do metal precioso. Do contrário, o enfraquecimento do dólar pode favorecer a commodity.